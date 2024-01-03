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Avcı ile başladı Avcı ile bitti
Fırtına, 2023 yılına Abdullah Avcı ile başladı. 4 Mart 2023'te Ümraniyespor'a 2-1 kaybeden Karadeniz devinde Avcı istifa etmişti. Avcı'nın ardından takımı bir süre Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu idare ederken, daha sonra Bjelica geldi. Sezonu Hırvat çalıştırıcı ile tamamlayan Fırtına, 2023-24 sezonunda işler istediği gibi gitmeyince 12 Ekim 2023'te Bjelica'yı gönderip Avcı'yı takımın başına getirdi.
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