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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fotomaç TV'ye konuştu!

Son dakika spor haberleri... Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katılan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fotomaç TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 17:21
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fotomaç TV'ye konuştu!

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, sporcular ve basın mensupları katıldı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, törenin ardından Fotomaç mikrofonlarına özel olarak konuştu. İşte o açıklamalar...

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