Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Abdullah Avcı yarıda kalan İstanbulspor maçı sonrası konuştu: Üzücü ve değişik bir gün

Trabzonspor'da Abdullah Avcı yarıda kalan İstanbulspor maçı sonrası konuştu: Üzücü ve değişik bir gün

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçı, ev sahibi takımın sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, yarıda kalan maçın ardından konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 22:19 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 22:23
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Abdullah Avcı yarıda kalan İstanbulspor maçı sonrası konuştu: Üzücü ve değişik bir gün

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarıda kalan İstanbulspor maçının ardından konuştu. Avcı, üzücü ve değişik bir gün yaşandığını ifade etti.

İşte o sözler...

"Bugün oyuna giremeyeceğiz. Değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonra futbol federasyonunun vereceği karar. Geçenlerde de söyledim, futbolun içindeki olaylarla ilgili, oyunun içi ile ilgili kafa yordum. Bundan sonra da böyle yapacağım. Çünkü benim yapabileceğim bir şey yok.

"Üzücü bir gün. Bunun içinde bulundum. TFF bir karar verecek. Ben oyunun içinde kalacağım. Sakin kalmak lazım. Sadece üzüntülüyüm. Bundan sonraki kararı bekleyeceğiz"

DİĞER
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin son imzasını atıyor! Yeni takımı için sürpriz kararı verdi...
İstanbulspor-Trabzonspor maçında saha karıştı! İstanbulspor başkanı oyuncuları sahadan çekme kararı aldı
G.Saray transferde gözünü karattı!
Gol öncesi faul var mı? Bu pozisyon sonrası takımı sahadan çekti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu olay çıkaran ana ne dedi?
Gol öncesi faul var mı? Bu pozisyon sonrası takımı sahadan çekti
İSTANBULSPOR BAŞKANI ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR?
Süper Loto çekildi (19 Aralık)
20 Aralık okullar tatil mi?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı: Üzücü ve değişik bir gün Abdullah Avcı: Üzücü ve değişik bir gün 22:19
Gol öncesi faul var mı? Bu pozisyon sonrası takımı sahadan çekti Gol öncesi faul var mı? Bu pozisyon sonrası takımı sahadan çekti 22:12
İstanbulspor - Trabzonspor maçı için karar ne olacak? İstanbulspor - Trabzonspor maçı için karar ne olacak? 22:04
İstanbulsporlu Simon Deli başkanın ayaklarına kapandı! İstanbulsporlu Simon Deli başkanın ayaklarına kapandı! 22:01
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 21:55
Servet Çetin'den hakem sözleri! Servet Çetin'den hakem sözleri! 21:30
Daha Eski
Kadro dışı oyuncular hakkında açıklama! Kadro dışı oyuncular hakkında açıklama! 21:26
Thomas Müller imzayı attı! İşte sözleşme detayı Thomas Müller imzayı attı! İşte sözleşme detayı 21:22
Nottingham Forest'ta ayrılık resmen açıklandı! Nottingham Forest'ta ayrılık resmen açıklandı! 21:19
G.Saray CEV Challenge Kupası’nda çeyrek finalde G.Saray CEV Challenge Kupası’nda çeyrek finalde 21:16
Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu: Kupada böyle olmaz Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu: Kupada böyle olmaz 21:07
Tottenham'dan Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde Tottenham'dan Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde 20:55