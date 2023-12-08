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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Davy Klaassen için harekete geçti!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımı Abdullah Avcı'ya emanet eden bordo mavili yönetim tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda Hollandalı orta saha için harekete geçti. İşte transferin detayları... | Enes Cevahirci / Dış haberler

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 11:56
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Davy Klaassen için harekete geçti!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Davy Klaassen için harekete geçti!

Zorlu deplasmanda öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Davy Klaassen için harekete geçti!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte eksik bölgelerine takviye yapmaya hazırlanan bordo mavililer sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Davy Klaassen için harekete geçti!

KLAASSEN SÜRPRİZİ!

İtalyan medyası devre arasında Inter'den ayrılmaya hazırlanan Davy Klaassen için Trabzonspor'un devreye girdiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Davy Klaassen için harekete geçti!

Tuttosport'un haberine göre, Yeni transferlerine kaynak oluşturmak isteyen Inter, Inzaghi'nin gözüne giremeyen isimlerle yol ayrımında.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Davy Klaassen için harekete geçti!

Bu isimlerin başında ise forma şansı bulamayan Davy Klaassen geliyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Davy Klaassen için harekete geçti!

Sezon başında Ajax'tan transfer edilen 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Inter'de 3 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Davy Klaassen için harekete geçti!

Piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız oyuncunun Inter ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Davy Klaassen için harekete geçti!

Kariyerinde Ajax, Everton Werder Bremen ve Inter formalarını giyen Klaassen 41 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi.

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