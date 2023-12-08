TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Davy Klaassen için harekete geçti!
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımı Abdullah Avcı'ya emanet eden bordo mavili yönetim tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda Hollandalı orta saha için harekete geçti. İşte transferin detayları... | Enes Cevahirci / Dış haberler
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KLAASSEN SÜRPRİZİ!
İtalyan medyası devre arasında Inter'den ayrılmaya hazırlanan Davy Klaassen için Trabzonspor'un devreye girdiğini duyurdu.
Tuttosport'un haberine göre, Yeni transferlerine kaynak oluşturmak isteyen Inter, Inzaghi'nin gözüne giremeyen isimlerle yol ayrımında.
Bu isimlerin başında ise forma şansı bulamayan Davy Klaassen geliyor.
Sezon başında Ajax'tan transfer edilen 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Inter'de 3 maça çıktı.
Piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız oyuncunun Inter ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kariyerinde Ajax, Everton Werder Bremen ve Inter formalarını giyen Klaassen 41 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi.
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