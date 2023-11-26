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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan 2 futbolcuya kesik!

Trendyol Süper Lig'in 13. hafasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da maç kadrosunu belirleyen tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, 2 oyuncuyu yedek kulübesine çekecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 13:06 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 13:14
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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan 2 futbolcuya kesik!

Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle bambaşka bir görüntü çizen Trabzonspor, Süper Lig'de bu hafta EMS Yapı Sivasspor deplasmanında sahne alacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı zorlu maçın kadrosunu oluştururken deneyimli teknik adamın 2 ismi kulübeye göndereceği belirtildi.

Milliyet'in haberine göre Avcı, Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ü yedek oturtacak.

Abdullah Avcı'nın EMS Yapı Sivasspor müsabakasında Visca'nın yerine Trezeguet, Abdülkadir'in yerise ise Bakasetas'a şans vereceği aktarıldı.

Sivasta 6 senedir galip gelemeyen Karadeniz ekibiyle Sivasspor'un oynadığı son maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Nisan 2023: Sivasspor 4-1 Trabzonspor

Ocak 2022: Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Nisan 2021: Sivasspor 0-0 Trabzonspor

Eylül 2019: Sivasspor 2-1 Trabzonspor

Ocak 2019: Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Kasım 2017: Sivasspor 1-2 Trabzonspor

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