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Trabzonspor'un konuğu Tümosan Konyaspor! Cezalı ve sakatlar...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde Eren Elmalı cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 10:29
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Trabzonspor'un konuğu Tümosan Konyaspor! Cezalı ve sakatlar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor.

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