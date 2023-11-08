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Trabzonspor Abdullah Avcı ile bu sezon ilki hedefliyor!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile Konyaspor karşılaşmasında bu sezon bir ilke imza atabilir. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Konyaspor karşısında puan alması halinde bu sezon ilk kez art arda 4 maçtan puanla ayrılmış olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 11:24
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Trabzonspor Abdullah Avcı ile bu sezon ilki hedefliyor!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında puan alması halinde bu sezon ilki gerçekleştirmiş olacak.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2 mağlup ederken VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.

İlk 3 maçından 7 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor maçından da beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde bu sezon art arda ilk kez 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösterecek.

BJELİCA BAŞARAMADI

Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde etmiş ve 4 maçlık puan dönemi hiç yakalayamamıştı.

AVCI İLE 8 MAÇ ÜST ÜSTE PUAN ALINDI

Trabzonspor, en son Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 8 maç art arda puanla ayrılma başarısı göstermişti.

Karadeniz ekibi, Avcı'nın istifa ettiği 2022-2023 sezonun 7. haftasında Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan süreçte art arda 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.

Bordo-mavili takım, bu hafta rakibini yenmesi halinde 34 hafta sonra 4 maç art arda puan kazanmış olacak.

İLK BAŞLANGICINI GERİDE BIRAKABİLİR

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde Abdullah Avcı ilk döneminden daha iyi bir başlangıç yapmış olacak.

2020-2021 sezonun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puan toplamıştı.

Avcı ile ikinci döneminde 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Konyaspor önünde de 3 puana ulaşması durumunda 10 puan elde ederek ilk dönemini geride bırakacak.

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