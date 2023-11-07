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Trabzonspor Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri... Tranzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 08:52
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Trabzonspor Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, deplasmanda aldığı Fenerbahçe galibiyeti sonrası verilen 1 günlük iznin ardından Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de yapılan idmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarına saat 11.30'da ilk 30 dakikası basına açık olarak yapılacak idmanla sürdürecek.

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