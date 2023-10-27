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Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 15:55
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Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, 5'e 2 pas, şut ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, 28 Ekim Cumartesi günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

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