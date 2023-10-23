Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR ALANYASPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR ALANYASPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Arda Kardeşler'in yöneteceği Papara Park'taki karşılaşmada bordo-mavililerden 3 isim, sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Maçın hangi kanalda olduğu, yayın saati ve ilk 11'leri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 19:15
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR ALANYASPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği maçta 7 aylık aranın ardından Papara Park'ta sahne alan Abdullah Avcı ve öğrencileri, mutlak 3 puan için yarışacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki oynanacak maç 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Visca, Bardhi, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Fatih, Aliti, Balkovec, Janvier, Richard, Novais, Oğuz, Efecan, Eduardo

AVCI'NIN İLK MAÇI

Süper Lig'de ilk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo-mavililer, teknik direktör Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak. En son Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz devi, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin mücadelesini verecek.

Abdullah Avcı, Alanyaspor maçıyla ikinci dönemine resmen start verecek. Şampiyon hoca, Papara Park'ta galibiyetle taraftarlara 'merhaba' demek istiyor. Milli arada yoğun tempoda çalışan bordo-mavililerde Avcı, oyuncularına seslendi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Bu grubun enerjisine, kalitesine güveniyorum. Adım adım gideceğiz. Alanyaspor'la başlıyoruz. Taraftarımızın önünde iyi bir oyun, yüksek mücadele ve tam konsantrasyon istiyorum. Hepimiz için başlangıç güzel olsun. Sahada gerekeni yapacağınızdan şüphem yok" dediği belirtildi.

FIRTINA'DA 3 EKSİK

Bordo mavili ekipte sakatlığı bulunan Bakasetas, Fernandez ve Hüseyin Türkmen Alanya karşısında yerini alamayacak. Sakatlığı nedeniyle hafta arasında takımla çalışamayan Paul Onuachu'nun iyileştiği ve ilk 11'de görev yapacağı öğrenildi.

Bordo-mavili taraftarlar, Bjelica döneminde kazansalar bile oynanan futboldan memnun değildi. Bu da stada gelen taraftar sayısının düşmesine sebep olmuştu. Abdullah Avcı'nın gelişi tribünlere de olumlu yansıdı. Taraftarlar, Avcı'yı güçlü tezahüratlarla karşılayacak.

EREN KART SINIRINDA

Karadeniz devinde Alanyaspor maçı öncesi takımın sol beki Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 23 yaşındaki sol bek, bugün de kart görürse cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanında forma giyemeyecek.

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra sahaya çıkacak. Geçen sezonun 24. haftasında Ümraniyespor'a karşı yaşanan 2-1'lik yenilginin ardından ayrılan 60 yaşındaki hoca, bordo-mavili ekipteki yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşayacak. Avcı, Trabzonspor'daki ilk dönemine galibiyetle başlamıştı. Karadeniz devi, Avcı yönetimindeki ilk maçında yine sahasında Erzurumspor'u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Polonya Sebastian Szymanski'yi konuşuyor! Lakabı şaşırttı...
Yine aynı senaryo! İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un "kimyasal silah" yalanı Irak'ın işgalini hatırlattı
F.Bahçe'den bomba transfer harekatı!
G.Saray Bayern'e ilki yaşatmak istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ertuğrul Doğan'dan hakem eleştirisi!
Avcı ile ilk sınav! İşte Fırtına'nın Alanya maçı 11'i
Beykoz'da sular ne zaman gelecek?(23 Ekim)
Tuzla'da sular ne zaman gelecek? (23 Ekim 2023)
HİNGEL TARİFİ | Hingel nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Icardi gelişmesi! G.Saray'da flaş Icardi gelişmesi! 18:42
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! 18:24
Prens Nawaf'dan Jesus itirafı! Prens Nawaf'dan Jesus itirafı! 18:10
F.Bahçe'nin Ludogorets maçı hazırlıkları başladı! F.Bahçe'nin Ludogorets maçı hazırlıkları başladı! 17:37
Kim Min-Jae'den taraftara dikkat çeken soru Kim Min-Jae'den taraftara dikkat çeken soru 16:57
Saves The Day'in solisti G.Saray formasıyla! Saves The Day'in solisti G.Saray formasıyla! 16:54
Daha Eski
G.Saray Bayern'e ilki yaşatmak istiyor G.Saray Bayern'e ilki yaşatmak istiyor 16:44
Erden Timur'un iddialarına yanıt geldi! Erden Timur'un iddialarına yanıt geldi! 16:17
Buruk o yıldızın üzerini çizdi! Buruk o yıldızın üzerini çizdi! 16:01
Thomas Müller'den G.Saray mesajı! Thomas Müller'den G.Saray mesajı! 16:00
Süper Lig’de yaprak dökümü sürüyor Süper Lig’de yaprak dökümü sürüyor 15:40
Icardi Bayern maçında oynacak mı? Okan Buruk açıkladı! Icardi Bayern maçında oynacak mı? Okan Buruk açıkladı! 15:36