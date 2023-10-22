Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki oynanacak maç 23 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.