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Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 15:50
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Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki oynanacak maç 23 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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