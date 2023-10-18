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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor yaptığı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 14:40 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 14:43
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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına verdiği bir günlük aranın ardından devam etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını verdiği 1 günlük aranın ardından bugün yapılan idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo-mavili futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve denge koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, topa sahip olma çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

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