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Tek forma 3 aday

Batista Mendy kırmızı kart cezalısı olduğu için Adana Demirspor’a karşı yok. Teknik direktör Nenad Bjelica Berat, Umut Güneş veya Kourbelis’ten birini seçecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Tek forma 3 aday

Karadeniz Fırtınası'nda gözler Adana Demirspor karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Yeni transferlerden Batista Mendy kırmızı kart cezası sebebiyle bu önemli randevuda forma giyemeyecek. Teknik direktör Nenad Bjelica onun yerine kimi oynatacağına henüz karar vermedi. Son haftalarda sonradan oyuna dahil olan Berat Özdemir ilk aşamada öncelikli olarak görünüyor. Berat şampiyonluk yaşanan sezonda bu bölgede oynamış ve etkili futbolcula göz doldurmuştu. Suudi Arabistan macerası sonrasında yeniden eski formuna kavuşmaya çalışıyor. Yeni transferlerden Umut Güneş de bir başka aday. Umut henüz resmi maçlarda forma giymedi. Bir diğer aday da takıma ilk katılan isimlerden Kourbelis. Ancak Teknik Direktör Nenad Bjelica onu 4 maçtır kadroya dahi almıyor. Hırvat teknik adam kararını maç gününde verecek

SAKATLAR DÖNÜYOR

Fırtına'nın Adana Demir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Trabzonspor'a sakat oyunculardan müjdeli haber geldi. Kas ağrıları nedeniyle dinlendirilen Fountas ve Kourbelis'in güçlü Anadolu temsilcisine karşı iyileşmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Kas spazmı sebebiyle dinlendirilen Benkovic'in de oynamasında bir engel bulunmadığı öğrenildi. Sakatlığı süren Tonio Teklic'in ise maça kadar hazır duruma gelmesi için yoğun şekilde tedavi uygulanıyor. Teklic'in de Adana Demirspor karşılaşmasına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Bu 4 oyuncunun dönmesiyle birlikte teknik direktör Bjelica'nın da tercih havuzu genişleyecek.

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