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Trabzonspor Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Bordo mavililer maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 14:58 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:13
Trabzonspor Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve el topu çalışması gerçekleştirildi. Rondo çalışması ve dar alanda oyunla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışması ile tamamlandı.

Dünkü çalışmaya katılmayan Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, yarın 14.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Adana'ya gidecek.

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