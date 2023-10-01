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Uğurcan devleşti

Mücadele 2-1 olduktan sonra Pendikspor beraberlik golü için yüklendi. Dakikalar 89'u gösterirken İstanbul ekibi gole çok yaklaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 06:50
Uğurcan devleşti

Mücadele 2-1 olduktan sonra Pendikspor beraberlik golü için yüklendi. Dakikalar 89'u gösterirken İstanbul ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Görkem Bitim topla buluştu, çok iyi döndü ve vuruşunu yaptı. Kalesinde adeta büyüyen Uğurcan Çakır mutlak golü önledi. Bordo-mavili tribünler bu kurtarış sonrasında deneyimli eldivene coşkulu tezahürat yaptılar. Nenad Bjelica da kutladı.

MENDY'E KIRMIZI

Fırtına'nın yeni transferlerinden Batista Mendy ilk 2 maçında sarı kart görmüştü. Dün de Pendikspor karşısında yine sarı kartla cezalandırıldı. Ardından Fredrik Midtsjö ile girdiği ikili mücadelede ikinci sarıdan oyundan atıldı. Trabzonspor cephesi bu pozisyonda Mendy'nin rakip oyuncunun yüzüne bir müdahalesi olmadığını belirterek kartın yanlış olduğunu savundular

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