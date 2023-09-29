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Bakasetas'ta son tango! İşte Trabzonspor'un yapacağı teklif

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bakasetas'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Bordo-mavililer, Yunan yıldızla son kez bir görüşme yapacak. Yönetim, 2 ay önce yaptığı teklifin üstüne çıkmayacak. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 09:40
Bakasetas'ta son tango! İşte Trabzonspor'un yapacağı teklif

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas'la süren sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Yönetim kurulu Bakasetas'la ilgili yeni bir karar aldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yunan yıldıza 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık yeni kontrat öneren bordo-mavililer, teklifi artırmayacak. 2 ay önce yapılan bu öneriye olumlu yanıt vermeyen Bakasetas'la son bir görüşme olacak. Tavrın devam etmesi halinde alternatif arayışına başlanacak.

Trabzonspor'a 2021 yılının ocak ayında Alanyaspor'dan transfer olan Bakasetas, bordo-mavili kulüple 109 maça çıkıp 30 gol, 21 asist kaydetti.

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