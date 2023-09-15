Trabzsonspor'da yeni transfer Umut Güneş şehre geldi

Trenyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını son güne kadar yürüttü. Bordo-Mavili takımın anlaşma sağladığı Umut Güneş, Trabzon'a geldi.

SAĞLIK KONTOLLERİNDEN GEÇECEK

Trabzonspor'un, Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Umut Güneş, sağlık kontrollerinden geçerek, takımla beraber antrenmana çıkacak.

UMUT GÜNEŞ'İN PERFORMANSI

Almanya takımı Stuttgart'ta profesyonel olan gurbetçi futbolcu, 2019'da Alanyaspor'a imza attı. 23 yaşındaki orta saha, geçen sezon Akdeniz temsilcisi ile 30 maça çıktı. 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Umut Güneş, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Alanyaspor ile toplamda 95 karşılaşmaya çıkan Umut Güneş, 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Genç orta saha, 8 mücadelede sarı kart gördü.