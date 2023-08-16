Nuraly Alip listede

Zenit forması giyen 23 yaşındaki Nuraly Alip için resmi temaslar sürüyor. Fırtına, Kazak savunmacıyı alması halinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralına göre artı 1'lik kontenjanda yani yerli olarak oynatabilecek. 1.88 boyunda ve sol ayağını etkili kullanabilen genç savunmacının kulübü ile sözleşmesi 2025'te bitiyor. Geçen yıl 13 maçta oynayan Alip geleceğe yatırım olarak düşünülen bir oyuncu.

3 BÖLGEDE OYNUYOR

Nuraly Alip, stoper bölgesinde görev yapıyor. 23 yaşındaki futbolcu ayrıca ön libero ve sol bekte de başarılı bir şekilde top koşturuyor. Kazakistan Milli Takım formasını 25 kez giydi.