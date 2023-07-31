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Maxi Gomez lige hazır

Geçen yıl beklentileri karşılayamayan Maxi Gomez, bu sezon önemli işlere imza atacağının sinyallerini veriyor. Hazırlık maçlarında etkili futbolu ile dikkat çeken Uruguaylı forvet gollerini sıralıyor. Slovenya kampında MOL Fehervar ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada fileleri sarsan 26 yaşındaki yıldız, 4-1 kazanılan Rabotnicki sınavını da boş geçmemişti. Dün de bordo-mavili takımın ilk golünü kaydetti, güzel futboluyla göz doldurdu. Gomez maç sonrası, "İyi çalıştık ve güçlü rakiplerle hazırlık maçları oynadık. Lige hazırız" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Maxi Gomez lige hazır
Geçen yıl beklentileri karşılayamayan Maxi Gomez, bu sezon önemli işlere imza atacağının sinyallerini veriyor. Hazırlık maçlarında etkili futbolu ile dikkat çeken Uruguaylı forvet gollerini sıralıyor. Slovenya kampında MOL Fehervar ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada fileleri sarsan 26 yaşındaki yıldız, 4-1 kazanılan Rabotnicki sınavını da boş geçmemişti. Dün de bordo-mavili takımın ilk golünü kaydetti, güzel futboluyla göz doldurdu. Gomez maç sonrası, "İyi çalıştık ve güçlü rakiplerle hazırlık maçları oynadık. Lige hazırız" dedi.
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