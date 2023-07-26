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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Belaili için teklif yükseltti

Daha önce 900 bin euro öneri yapılan Cezayirli sol kanada bu kez 1.2 milyon euro’luk bir teklif sunulacak. Ajaccio ile sözleşmesi biten Belaili şu an boşta.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Belaili için teklif yükseltti

Güçlü bir kadro kurmak isteyen Karadeniz devi, yeni transferi Orsic'in sakatlanıp sezonu kapatmasıyla sarsıldı. Hırvat yıldızın bu durumu sonrası planlar değişti ve teknik direktör Bjelica, "Orsic'in yerine bir sol kanat, bir forvet ve bir de 8 numara alacağız" diyerek transfer ateşini yeniden yaktı. Bordo- mavili yönetim hemen, daha önce de gündeme gelen tanıdık bir isme yöneldi: Youcef Belaili. Ajaccio ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki sol kanadın kapısını daha önce çalmıştı.

İKİ KEZ GÖRÜŞME YAPILDI

İlk öneri 900 bin euro'ydu. Ancak Orsic'in şok sakatlığı nedeniyle ücret artırımına gitme kararı alındı. Bu nedenle Trabzonspor'un kurmayları bu kez Cezayirli yıldız için 1.2 milyon euro'luk yıllık ücreti gözden çıkarmış durumda. Bjelica, 1.82 boyundaki futbolcunun transferinin bir an önce bitirilmesini istiyor. Bu nedenle yönetim elini çabuk tutma kararı verdi. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 23 maça çıkan Belaili, 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

HER YERDE OYNUYOR

Cezayir'in son dönemde yetiştirdiği önemli yıldızlardan olan Yousef Belaili kariyerinde 272 maça çıktı. Fileleri 78 defa sarstı, 68 de asisti var. Ana mevkisi sol kanat. Aynı zamanda orta saha, sağ kanat, 10 numara ve yardımcı forvet pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

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