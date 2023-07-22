Yeni sponsor

Bordo-mavili yönetim, Milvest Akaryakıt Finans ve Dış Ticaret A.Ş ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı. 2023-24 sezonunu kapsayan anlaşmaya göre Milvest A.Ş., çeşitli reklam ve sponsorluk hakları karşılığında Trabzonspor kulübüne 1 milyon euro + KDV ödeme yapacak.
Bordo-mavili yönetim, Milvest Akaryakıt Finans ve Dış Ticaret A.Ş ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı. 2023-24 sezonunu kapsayan anlaşmaya göre Milvest A.Ş., çeşitli reklam ve sponsorluk hakları karşılığında Trabzonspor kulübüne 1 milyon euro + KDV ödeme yapacak.