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Trabzonspor'da yerli oyunculara maaş zammı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da yerli oyunculara TEFE-TÜFE oranında maaş zammı yapıldı. Yabancı-yerli oyuncular arasındaki maaş farkını korumayı amaçlayan bordo-mavili yönetim, yerli isimlere yaklaşık yüzde 50 oranında iyileştirme yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 12:26
Trabzonspor'da yerli oyunculara maaş zammı!

Trabzonspor yönetimi, yerli oyuncu ücretlerinde artış yaptı. Bordo-mavililerde bir taraftan transfer harekatı sürerken, diğer taraftan da kadro içindeki mali dengeleri korumak adına çalışmalar yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yabancı ile yerli oyuncular arasındaki açılan maaş farkını düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kuruluyla birlikte düğmeye bastı.

Sabah'ın haberine göre; Alınan kararla Temmuz itibariyle tüm yerli oyunculara TEFE-TÜFE oranında iyileştirme gerçekleştirildi. Yaklaşık %50 oranında iyileştirme yapılırken bu artış, futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Takımda en fazla kazanan yerlilerden Umut Bozok, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür gibi isimlerin ücretlerinde ortalama 10 milyon TL artış oldu.

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