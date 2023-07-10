Haberler Trabzonspor Double Pass hazırlanıyor

Double Pass hazırlanıyor

Başarılı altyapı sistem ve modelinin Trabzonspor felsefesine uygulanması amacıyla bordo-mavililer ile Double Pass firması arasında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Dünya futbolundaki yönetim şekillerine uygun olarak, Double Pass tarafından yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan Akademi Yönetim Takımı (AYT) onaylandı, yeni sezonun başlamasından önce yönetim ve antrenör planlamaları tamamlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Double Pass hazırlanıyor

Başarılı altyapı sistem ve modelinin Trabzonspor felsefesine uygulanması amacıyla bordo-mavililer ile Double Pass firması arasında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Dünya futbolundaki yönetim şekillerine uygun olarak, Double Pass tarafından yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan Akademi Yönetim Takımı (AYT) onaylandı, yeni sezonun başlamasından önce yönetim ve antrenör planlamaları tamamlandı.

YENİLİKÇİ BİR MODEL

Başkan Ertuğrul Doğan da Double Pass sistemi ile ilgili şunları söyledi: Avrupa'da çok sayıda kulüp Double Pass kullanıyor. Biz de geçen sene anlaştık. Double Pass, yenilikçi bir model. Vizyonu gereği tek tip bir model üzerinden değil, her spor kulübüne o bölgenin kültürüne, coğrafyasına ve DNA'sına uygun bir yol haritası çıkarıyor.

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