TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya Rumen maestro! Takımdan ayrılmak istiyor

Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerin gündeme sürpriz bir isim geldi.

Takvim'in haberine göre Fırtına'nın BAE'de Al-Jazira forması giyen ofansif orta saha oyuncusu Florin Tanase ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

7 GOL 3 ASİST YAPTI

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon BAE'de 27 maçta 7 gol, 3 asist kaydetti. 2022 yılından beri Al-Jazira'da forma giyen tecrübeli futbolcu, daha önce FC Viitorul ve Steuau Bükreş takımlarında da top koşturdu. Rumen yıldız, milli takımda ise 17 kez görev alırken, 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.