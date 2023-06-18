Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya Rumen maestro! Takımdan ayrılmak istiyor

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya Rumen maestro! Takımdan ayrılmak istiyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da listeye yeni bir isim eklendi. Bordo-mavililer, Florin Tanase ile temasa geçti. Al-Jazira forması giyen Rumen 10 numara'nın takımından ayrılmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya Rumen maestro! Takımdan ayrılmak istiyor

Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerin gündeme sürpriz bir isim geldi.

Takvim'in haberine göre Fırtına'nın BAE'de Al-Jazira forması giyen ofansif orta saha oyuncusu Florin Tanase ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

7 GOL 3 ASİST YAPTI

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon BAE'de 27 maçta 7 gol, 3 asist kaydetti. 2022 yılından beri Al-Jazira'da forma giyen tecrübeli futbolcu, daha önce FC Viitorul ve Steuau Bükreş takımlarında da top koşturdu. Rumen yıldız, milli takımda ise 17 kez görev alırken, 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

DİĞER
Gülayşe ve Barbaros’un mutlu günü!
Torreira’nın evlilik şartlarını kabul etmeyip ayrılan Devrim Özkan'dan yeşil ışık!
La Gazzetta'dan F.Bahçe iddiası: Pazarlık başlıyor!
Cimbom'a Beşiktaş'ın eski golcüsü önerildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Petkovic için tek aday Fırtına!
Fırtına'ya Uruguaylı stoper!
AYT sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Eşe, amcaya, dayıya, enişteye, öğretmene Babalar Günü mesajları
AYT sınava son giriş saati kaç?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! 00:52
Anadolu Efes 16. kez şampiyon! Anadolu Efes 16. kez şampiyon! 00:52
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması! İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması! 00:52
Resmi açıklama geldi! F.Bahçe'de yeni hoca... Resmi açıklama geldi! F.Bahçe'de yeni hoca... 00:52
Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! 00:52
Koç'tan Yıldırım'a şok yanıt! "Yazıklar olsun" Koç'tan Yıldırım'a şok yanıt! "Yazıklar olsun" 00:52
Daha Eski
F.Bahçe'den Arda Güler açıklaması! F.Bahçe'den Arda Güler açıklaması! 00:52
F.Bahçe Genel Kurulu'nda kavga çıktı! F.Bahçe Genel Kurulu'nda kavga çıktı! 00:52
G.Saray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli G.Saray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli 00:52
Görüşmeler başlamıştı! Yönetimden süre istedi Görüşmeler başlamıştı! Yönetimden süre istedi 00:52
F.Bahçe'den yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu F.Bahçe'den yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu 00:52
İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! 00:52