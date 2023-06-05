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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Hamsik'ten Fırtına'ya Lubomir Satka önerisi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililerde bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ederken Slovak basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Hamsik'ten Fırtına'ya Lubomir Satka önerisi!

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Slovakya medyası, aktif futbol kariyerine son veren Marek Hamsik'in, Lubomir Satka'yı bordo-mavili takıma önerdiğini duyurdu.

Kulüp kariyerinde 276 karşılaşmada süre alan 27 yaşındaki stoper, 11 gol 9 asistlik skor katkısı sağladı.

1.88 boyundaki yıldız; Newcastle United, York City, DAC Dunajska Streda ve Lech Poznan formalarını terletti.

Lech Poznan ile Polonya'da şampiyonluk yaşayan Slovak futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona eriyor. Yönetimin, tecrübeli futbolcu için harekete geçeceği belirtiliyor.

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