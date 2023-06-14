Trabzonspor'dan ilk transfer! Wilson Manafa ile anlaşmaya varıldı

Süper Lig'de bu sezon istenen sonuçları alamayan Trabzonspor, gözünü transfere çevirdi. Bordo mavililer, Başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Porto ile sözleşmesi sona eren Wilson Manafa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün Record'dan aktardığı habere göre, 28 yaşındaki sağ bek bordo mavililere imza atmaya çok yakın.

Wilson Manafa bu sezon Portekiz temsilcisinde 18 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Manafa, kariyerinde Portimonense, Varzim, Beira-Mar ve Anadia FC gibi takımlarda da forma giymişti. Porto, 2019 yılında Manafa için Portimonense'ye 7 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.