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Trabzonspor'dan ilk transfer! Wilson Manafa ile anlaşmaya varıldı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Portekiz basını, Fırtına'nın 28 yaşındaki sağ bek Wilson Manafa ile anlaşmaya vardığını yazdı. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 15:44
Trabzonspor'dan ilk transfer! Wilson Manafa ile anlaşmaya varıldı

Süper Lig'de bu sezon istenen sonuçları alamayan Trabzonspor, gözünü transfere çevirdi. Bordo mavililer, Başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Porto ile sözleşmesi sona eren Wilson Manafa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün Record'dan aktardığı habere göre, 28 yaşındaki sağ bek bordo mavililere imza atmaya çok yakın.

Wilson Manafa bu sezon Portekiz temsilcisinde 18 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Manafa, kariyerinde Portimonense, Varzim, Beira-Mar ve Anadia FC gibi takımlarda da forma giymişti. Porto, 2019 yılında Manafa için Portimonense'ye 7 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.

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