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Trabzonspor kafilesi Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti!

Spor toto Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'e konuk olacak olan Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 17:47
Trabzonspor kafilesi Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti!
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, özel bir uçakla İstanbul'a gitti. Bugün yaptığı antrenman ile müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililerin kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Larsen, Serkan Asan, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Dorukhan Toköz, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Emirhan Zaman, Edin Visca, Umut Bozok, Ali Şahin, Poyraz Yıldırım, Salih Malkoçoğlu, Abdurrahman Bayram, Oğuzhan Yılmaz."
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