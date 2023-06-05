Nenad Bjelica damgası

Yükselişe geçtiler
Nenad Bjelica'nın gelişiyle bu sezon ilk kez Spor Toto Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Karadeniz devi, aynı zamanda bir maçın ilk yarısında 4 gol atma başarısı gösterdi. Hırvat teknik adam, her geçen gün daha iyi olacaklarını dile getirdi.
Sıra Başakşehir'de LIGI en azından 5. sırada bitirmek isteyen bordo-mavililer, yarın deplasmanda Başakşehir'i yendiği takdirde bu amacına ulaşacak. Öte yandan Trabzonspor, Bjelica yönetiminde Akyazı'da çıktığı 3 maçın 3'ünü de kazandı.