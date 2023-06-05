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Nenad Bjelica damgası

Fırtına, 4-1'lik Karagümrük ve 4-2'lik Giresunspor galibiyetlerinin ardından Alanyaspor kalesine de gol olup yağdı: 5-1.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Nenad Bjelica damgası
Takımın fiziksel değişimi, hırsı ve mücadelesi tam not alırken; Bjelica gelecek sezon öncesi güven aşıladı.

Yükselişe geçtiler


Nenad Bjelica'nın gelişiyle bu sezon ilk kez Spor Toto Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Karadeniz devi, aynı zamanda bir maçın ilk yarısında 4 gol atma başarısı gösterdi. Hırvat teknik adam, her geçen gün daha iyi olacaklarını dile getirdi.


Sıra Başakşehir'de LIGI en azından 5. sırada bitirmek isteyen bordo-mavililer, yarın deplasmanda Başakşehir'i yendiği takdirde bu amacına ulaşacak. Öte yandan Trabzonspor, Bjelica yönetiminde Akyazı'da çıktığı 3 maçın 3'ünü de kazandı.
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