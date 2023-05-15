Trabzonspor'a Mislav Orsic transferinde sürpriz engel! İşte yeni taliplisi

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun aksine yeni sezonda istenilen başarı gelmedi. Bu anlamda bordo mavililer gelecek sezon için etkili isimlerle kadroyu güçlendirerek iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Bu anlamda Fırtına'da gündeme gelen isimlerden birisi ise Hırvat yıldız Mislav Orsic. Trabzonspor'un İngiliz ekibi Southampton'un formasını terleten sol kanat ile yakından ilgilendiği bilinirken, İngiliz basını oyuncuyla ilgili flaş gelişmeyi duyurdu.

Inside Futbol'un, Daily Express'de derlediği haberde futbolcu için eski kulübü Dinamo Zagrep'in devreye girdiği aktarıldı. Hırvat ekibinin oyuncunu kulübe geri getirmek için Southampton ile müzakerelere başladığı vurgulandı.

Haberde futbolcunun Southampton ile az forma şansı bulduğu ve istenilen performansı sergileyemediği belirtildi. Trabzonspor'un ise Hırvat yıldız ile yakından ilgilendiği ve futbolcu için teklif götürdüğü eklendi.

Ayrıca Orsic'in Trabzonspor yerine eski kulübüne dönebileceği öne sürüldü. Bu anlamda 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.