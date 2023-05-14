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Trezeguet yakın markajda

Bordo-mavili kulübün hocası Nenad Bjelica, kalan maçlarda Trezeguet'den daha çok yararlanmak istiyor. Hırvat çalıştırıcı, tecrübeli hücum oyuncusuyla sık sık görüşerek onun potansiyeline çok güvendiğini belirtiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Trezeguet yakın markajda

Bordo-mavili kulübün hocası Nenad Bjelica, kalan maçlarda Trezeguet'den daha çok yararlanmak istiyor. Hırvat çalıştırıcı, tecrübeli hücum oyuncusuyla sık sık görüşerek onun potansiyeline çok güvendiğini belirtiyor. Sakatlığı geçen ve Fenerbahçe karşısında sahada olması beklenen Trezeguet'yi takıma adapte etmek için çaba sarf ediyor. 28 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 7 defa fileleri sarstı. Takım arkadaşlarına da 2 asist yaptı.

KUYRUK VAR

Trezeguet'ye Arap kulüplerinin ilgisi giderek artıyor. Al Ahli ve Al İttihad'ın tecrübeli hücum oyuncusuyla yakından ilgilendikleri ortaya çıktı. Fırtına, Trezeguet'yi 4 milyon euro'ya renklerine katmıştı. En az 6 milyon euro bekliyorlar.

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