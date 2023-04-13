TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da son temas Poyet ile! İşte adaylarda son durum

Şu anda boşta olan deneyimli teknik adam ile ilk temas menajeri üzerinden sağlandı. İkinci görüşme yüz yüze yapılacak. Öncesinde menajeriyle transfer bütçesi, planlama ve sözleşme süresi konusunda bir temas daha kurulacak. Yüz yüze görüşmenin 2 gün içinde yapılacağı belirtildi.
ANDREA PIRLO (43)
Ertuğrul Doğan, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan onay alarak Andrea Pirlo ile ofisinde yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Pirlo, Trabzonspor'un kaliteli bir kadrosu olduğunu belirtti, ancak çalışmak için sezon sonunu işaret etti. Doğan ise kendisiyle hemen başlamak istediklerini söyledi. Andrea Pirlo düşünmek için izin istedi. İkinci görüşmede anlaşma çıkarsa Karagümrük'ten kolaylık yapması istenecek.
GUSTAVO POYET (55)
Adı sürpriz bir şekilde gündeme girdi. Şu anda Yunanistan Milli Takımı'nda görev yapıyor. Bordomavili takımda forma giyen Manolas Siopis ve Bakasetas'ın da yakından tanıdığı Poyet'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi. 31 Aralık 2023 tarihinde sözleşmesi bitiyor. Yeniden bir kulüp takımı çalıştırmaya sıcak bakıyor.
İLHAN PALUT (46)
Hatayspor'da adını duyurduktan sonra Göztepe'ye geçen, ardından Konyaspor'da yine başarılı bir dönem yaşayan İlhan Palut şu anda kulüp çalıştırmıyor. Ertuğrul Doğan onunla da bir görüşme gerçekleştirdi. Birçok farklı konu masaya yatırıldı. Ancak sözleşme süresi konusunda bazı fikir ayrılıkları ortaya çıktı.
VINCENZO MONTELLA (48)
Adana Demirspor'un teknik direktörü olan Vincenzo Montella, bordo-mavili camianın en çok istediği isimlerin başında geliyor. İtalyan çalıştırıcı sezonu Adana Demirspor'da tamamlayacak. Ancak sezon sonu gelebilecek. Ertuğrul Doğan'ın öncesinde farklı bir hoca ile anlaşmaması durumunda, sezon sonunda Montella'nın takımı devralması yüksek ihtimal.