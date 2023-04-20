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Sivasspor Trabzonspor maçında kırmızı kart ve penaltı kararı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelenin 22. dakikasında Hakan Arslan,Larsen'in müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Pozisyonda penaltı düdüğü çalındı ve kırmızı kart çıktı. İşte o anlar..

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 21:00 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 21:16
Sivasspor Trabzonspor maçında kırmızı kart ve penaltı kararı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor evinde Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadelenin 22. dakikasında sağdan kesilen ortada kafa vuruşu Uğurcan'dan döndü, topa müdahale etmek isteyen Sivassporlu Hakan Arslan, Larsen'in müdahalesi sonucunda yerde kaldı.

Pozisyonda penaltı düdüğü çalındı ve Larsen'e kırmızı kart çıktı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Rakibinin kramponunun yüzüne gelmesi sonrası yerde kalan Danimarkalı futbolcu, sakatlığı sonrası sahadan sedyeyle çıkartıldı. Larsen, daha sonra yaşadığı travma sebebiyle hastaneye götürüldü.

İşte o anlar..



Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...

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