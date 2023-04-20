Sivasspor 4-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 30. haftası Sivasspor - Trabzonspor maçıyla sona erdi.

Sivasspor'un, Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelede kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi Sivasspor oldu.

Karşılaşmada Trabzonspor'un tek golü 11. dakikada Markovic'in ayağından geldi.

Sivasspor'un gollerini ise 27. dakikada penaltıdan Saiz, 37'de Erdoğan Yeşilyurt ve yine 58. dakikada Saiz kaydetti.

Sivasspor'da 90+3'de Caicedo takımının 4. golünü kaydeden isim oldu.

Ayrıca Trabzonspor'da Larsen 11. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor ligde 45 puanla 6. sırada yer aldı.

Sivasspor ise 34 puanla 10. sıraya yerleşti.



