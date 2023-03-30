Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Bernard Mensah'ın peşinde!

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Bernard Mensah'ın peşinde!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme Kayserispor forması giyen Bernard Mensah geldi. Fırtına'nın Ganalı futbolcu için önemli aşama kaydettiği ifade edildi. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 16:31
TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Bernard Mensah'ın peşinde!

Trabzonspor'un Kayserispor forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah ile ilgilendiği iddia edildi. Karadeniz Gazete'nin Gana basınına dayandırdığı habere göre Trabzonspor, Bernard Mensah transferinde önemli aşama kaydetti.

Bernard Mensah'ın Kayserispor ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının, Trabzonspor'un transferde elini güçlendirdiği de kaydedildi. Bernard Mensah bu sezon Kayserispor forması altında 19 lig maçına çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Hande Erçel minicik elbisesiyle mest etti! Hakan Sabancı ile tatilinden ardı ardına paylaştı
Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan 3 talip!
Güneş'in derbi öncesi muhtemel 11'i belli oldu! Sürpriz...
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da flaş ayrılık! Brezilya kulübüyle anlaştı
Yeni yönetim sorunları hızla çözüyor!
YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHİ BELLİ OLDU
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Almanya fırsat kartı başvuru 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ghezzal'dan derbi öncesi sakatlık açıklaması! Ghezzal'dan derbi öncesi sakatlık açıklaması! 16:34
Fırtına Süper Lig'den o yıldızın peşinde! Fırtına Süper Lig'den o yıldızın peşinde! 16:31
Şöhretler Müzesi'ne seçilecek yılın oyuncuları açıklandı Şöhretler Müzesi'ne seçilecek yılın oyuncuları açıklandı 16:00
Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! 15:47
Güneş'in derbi öncesi muhtemel 11'i belli oldu! Sürpriz... Güneş'in derbi öncesi muhtemel 11'i belli oldu! Sürpriz... 15:38
F.Bahçe'den seyirci açıklaması! Sevilla maçında... F.Bahçe'den seyirci açıklaması! Sevilla maçında... 15:24
Daha Eski
İnegölspor'dan şike açıklaması! 2 kaleci tutuklandı İnegölspor'dan şike açıklaması! 2 kaleci tutuklandı 14:44
G.Saray'da Fatih Terim sürprizi! Okan Buruk ile buluştu G.Saray'da Fatih Terim sürprizi! Okan Buruk ile buluştu 14:38
Kadrosunu belirledi! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i Kadrosunu belirledi! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i 14:32
Szalai'den dikkat çeken açıklama! "G.Saray'ın maçları..." Szalai'den dikkat çeken açıklama! "G.Saray'ın maçları..." 13:46
Derbi için seyirci kararı verildi! Derbi için seyirci kararı verildi! 13:38
G.Saray peşindeydi! Juventus'tan flaş Di Maria kararı G.Saray peşindeydi! Juventus'tan flaş Di Maria kararı 13:23