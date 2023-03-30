TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Bernard Mensah'ın peşinde!

Trabzonspor'un Kayserispor forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah ile ilgilendiği iddia edildi. Karadeniz Gazete'nin Gana basınına dayandırdığı habere göre Trabzonspor, Bernard Mensah transferinde önemli aşama kaydetti.

Bernard Mensah'ın Kayserispor ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının, Trabzonspor'un transferde elini güçlendirdiği de kaydedildi. Bernard Mensah bu sezon Kayserispor forması altında 19 lig maçına çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.