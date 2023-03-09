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Trabzonspor'dan istifa eden Abdullah Avcı veda etti!

Trabzonspor’dan istifa eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, şehirden ayrıldı. Trabzonspor taraftarının uğurladığı Abdullah Avcı gözlerinin dolduğu gözlendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 22:47
Trabzonspor'dan istifa eden Abdullah Avcı veda etti!
Trabzonspor'dan istifa eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, şehirden ayrıldı. Avcı'yı, bordo-mavili taraftarlar Avcı'yı, Kazım Koyuncu'nun 'hoşça kal' şarkısıyla uğurladı. Tecrübeli teknik adamın uğurlamada gözleri dolduğu gözlendi.

Trabzonspor'da görevinden istifa eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, vedalaşmak için geldiği Trabzon'dan ayrıldı. Bordo-mavili taraftarların Kazım Koyuncu'nun "İşte gidiyorum, bir şey demeden. Arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Hiçbir şey almadan, bir şey vermeden. Yol ayrılmış, görmeden, gidiyorum" sözleriyle uğurlarken, tecrübeli teknik adamın duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

Bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ile fotoğraf çektirirken 'Bu şehir size tekrar bekliyor hocam" diyerek İstanbul'a uğurladı.
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