Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde Maxi Gomez cezası, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Dorukhan Toköz de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor. Yusuf Erdoğan, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Serkan Asan ve Emrehan Gedikli de kadroda olmayan diğer isimler.

Buna göre kafilede şu futbolcular yer alıyor:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Hakan Aydın

4. Jens Stryger Larsen

5. Eren Elmalı

6. Arif Boşluk

7. Marc Bartra

8. Vitor Hugo

9. Stefano Denswil

10. Siopis

11. Doğucan Haspolat

12. Marek Hamsik

13. Gbamin

14. Enis Bardhi

15. Abdülkadir Ömür

16. Bakasetas

17. Yusuf Yazıcı

18. Trezeguet

19. Lahtimi

20. Djaniny Semedo

21. Umut Bozok

22. Naci Ünüvar