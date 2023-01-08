Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 14:55 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 15:00
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde Maxi Gomez cezası, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Dorukhan Toköz de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor. Yusuf Erdoğan, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Serkan Asan ve Emrehan Gedikli de kadroda olmayan diğer isimler.

Buna göre kafilede şu futbolcular yer alıyor:

1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Hakan Aydın
4. Jens Stryger Larsen
5. Eren Elmalı
6. Arif Boşluk
7. Marc Bartra
8. Vitor Hugo
9. Stefano Denswil
10. Siopis
11. Doğucan Haspolat
12. Marek Hamsik
13. Gbamin
14. Enis Bardhi
15. Abdülkadir Ömür
16. Bakasetas
17. Yusuf Yazıcı
18. Trezeguet
19. Lahtimi
20. Djaniny Semedo
21. Umut Bozok
22. Naci Ünüvar

DİĞER
Son dakika: Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi kriz patlak verdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı infial yarattı...
Cansel Elçin bornozla kayak yaptı karısı Zeynep Tuğçe Bayat'tan yorum gecikmedi! Ortalığı sallayan görüntüye yorum yağdı
G.Saray Chelsea'nin yıldızını kapıyor!
Aboubakar bombası patlıyor! Teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hamsik'in yerine 'Ahtapot' geliyor!
Trabzonspor Alanya deplasmanında
Hac kura sorgulama ekranı Diyanet 2023
15 tatil ne zaman başlayacak 2023?
Fenerbahçe Galatasaray maçında hava nasıl olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anderson Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş... Anderson Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş... 15:16
Dev derbi saat kaçta? Dev derbi saat kaçta? 15:06
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı! 14:55
A. Madrid - Barcelona maçı saat kaçta? A. Madrid - Barcelona maçı saat kaçta? 14:45
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı 14:43
Sevilla - Getafe maçı saat kaçta? Sevilla - Getafe maçı saat kaçta? 14:41
Daha Eski
Rayo Vallecano - Real Betis maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Betis maçı saat kaçta? 14:37
Almeira - Real Sociedad maçı saat kaçta? Almeira - Real Sociedad maçı saat kaçta? 14:33
Hamsik'in yerine 'Ahtapot' geliyor! Hamsik'in yerine 'Ahtapot' geliyor! 14:17
Aboubakar bombası patlıyor! Teklif... Aboubakar bombası patlıyor! Teklif... 14:05
Karşıyaka Bergama maçı yarıda kaldı! Karşıyaka Bergama maçı yarıda kaldı! 13:23
G.Saray derbiye nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar G.Saray derbiye nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar 13:11