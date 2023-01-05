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ALDATMAK YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Aldatmak final mi yaptı, günü mü değişti? atv Aldatmak 16. yeni bölüm ne zaman?

atv ekranlarının en sevilen dizilerinden Aldatmak, yeni bölümüyle perşembe günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Aldatmak yeni bölüm neden yok? Aldatmak final mi yaptı, günü mü değişti? 5 Ocak atv Aldatmak yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 14:02
ALDATMAK YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Aldatmak final mi yaptı, günü mü değişti? atv Aldatmak 16. yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturduğu, Yıldız Tunç'un kaleminden çıkan ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Aldatmak, ekranların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Her Perşembe akşamı atv ekranlarında yayınalanan dizi, 5 Ocak'ta ekrana gelmeyince seyirciler, Aldatmak final mi yaptı, günü mü değişti? 5 Ocak atv Aldatmak yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

ALDATMAK FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Aldatmak dizisi, atv ekranlarındaki yayın hayatına yine Perşembe günleri devam edecek. Ancak bu hafta 5 Ocak Perşembe günü yaınlanacak olan yeni bölümü, yılbaşı tatilinden dolayı ekrana gelmedi. Aldatmak dizisinin yeni bölümü ise, 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de, atv ekranlarında yayınlanacak.

5 OCAK atv ALDATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

atv ekranlarında her Perşembe günü yeni bölümü yayınlanan Aldatmak, Perşembe akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 16. ve yeni bölümü, önümüzdeki perşembe, yani 12 Ocak Perşembe günü izleyicileriyle buluşacak.

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ALDATMAK KONUSU

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

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