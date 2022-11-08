Trabzonspor'a dişine göre rakip

Avrupa Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri, Nyon'da bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Trabzonspor'un rakibi İsviçre'nin Basel takımı oldu. Bordo-mavili ekip, play-off ilk maçını 16 Şubat'ta evinde, rövanşı ise 23 Şubat'ta deplasmanda oynayacak. Başakşehir, Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek. İsviçre'nin köklü takımlarından Basel 2021-22 sezonunda ligi 2. sırada bitirerek Avrupa Konferans Ligi'ne katılma başarısı gösterdi. Basel eski gücünden çok uzakta. Bu sezona iyi başlayamadı. Şu anda ligde 7. sırada ve 14 maç oynadı 4 galibiyet 6 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.



BASEL DE DUYURDU

İsviçre temsilcisi Basel, Trabzonspor ile eşleşmesini sosyal medya hesabından duyurdu. Hazırlanan görsel paylaşıldı, Trabzonspor etiketlenerek "Play-off'ta Trabzonspor ile karşılaşıyoruz" notu düşüldü. Basel'in paylaşımına Trabzon taraftarları çok sayıda yorum yazdı.



FIRTINA TUR ATLAR

Basel, son yıllarda ciddi bir düşüş yaşıyor. İsviçre Ligi'ndeki son şampiyonluğunu 2016-17'de elde eden Basel, bu sezon ligde 14 maçta 4 galibiyet alabildi. Konferans Ligi'ne 2. eleme turunda dahil olan Trabzonspor'un rakibi, Slovan Bratislava'ya ikili averajla geçildi ve grubu ikinci sırada tamamladı. Kadrosu vasatı aşmayan ve eski parlak günlerinden çok uzak olan İsviçre ekibi, Trabzonspor'un kesinlikle üstesinden gelebileceği bir rakip. HÜSEYİN ÖZKÖK