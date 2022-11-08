Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a dişine göre rakip

Trabzonspor'a dişine göre rakip

Karadeniz devine, Konferans Ligi’nde dişine göre bir rakip çıktı. Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Basel ile eşleşti. İsviçre ekibi, parlak günlerinin çok uzağında. İlk maç 16 Şubat’ta, rövanş ise 23 Şubat’ta.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Trabzonspor'a dişine göre rakip

Avrupa Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri, Nyon'da bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Trabzonspor'un rakibi İsviçre'nin Basel takımı oldu. Bordo-mavili ekip, play-off ilk maçını 16 Şubat'ta evinde, rövanşı ise 23 Şubat'ta deplasmanda oynayacak. Başakşehir, Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek. İsviçre'nin köklü takımlarından Basel 2021-22 sezonunda ligi 2. sırada bitirerek Avrupa Konferans Ligi'ne katılma başarısı gösterdi. Basel eski gücünden çok uzakta. Bu sezona iyi başlayamadı. Şu anda ligde 7. sırada ve 14 maç oynadı 4 galibiyet 6 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

BASEL DE DUYURDU
İsviçre temsilcisi Basel, Trabzonspor ile eşleşmesini sosyal medya hesabından duyurdu. Hazırlanan görsel paylaşıldı, Trabzonspor etiketlenerek "Play-off'ta Trabzonspor ile karşılaşıyoruz" notu düşüldü. Basel'in paylaşımına Trabzon taraftarları çok sayıda yorum yazdı.

FIRTINA TUR ATLAR
Basel, son yıllarda ciddi bir düşüş yaşıyor. İsviçre Ligi'ndeki son şampiyonluğunu 2016-17'de elde eden Basel, bu sezon ligde 14 maçta 4 galibiyet alabildi. Konferans Ligi'ne 2. eleme turunda dahil olan Trabzonspor'un rakibi, Slovan Bratislava'ya ikili averajla geçildi ve grubu ikinci sırada tamamladı. Kadrosu vasatı aşmayan ve eski parlak günlerinden çok uzak olan İsviçre ekibi, Trabzonspor'un kesinlikle üstesinden gelebileceği bir rakip. HÜSEYİN ÖZKÖK

DİĞER
25 kilo veren Bergüzar Korel'in yeni imajı çok beğenildi! Bergüzar Korel'e "Kim der ki üç çocuk annesi" yorumları yağdı!
Korkunç akım! Zeynep Bastık konserini erken bitirmek zorunda kaldı
Trabzonspor'da forvet sıkıntısı!
F.Bahçe'nin penaltısı doğru mu? Toroğlu açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da forvet sıkıntısı!
Trabzonspor'da Bakasetas kasırgası!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Kanlı ay tutulması saat kaçta, İstanbul'dan görülebilecek mi?
Altın kuru canlı takip (8 Kasım)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakeme ağır eleştiri! "Yapamadı" Hakeme ağır eleştiri! "Yapamadı" 07:27
Rıza Çalımbay: Penaltı olmasaydı! Rıza Çalımbay: Penaltı olmasaydı! 01:38
Batshuayi: Üzgünüm! Batshuayi: Üzgünüm! 01:22
Batshuayi: Üzgünüm! Batshuayi: Üzgünüm! 01:22
Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük 01:17
Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! 01:17
Daha Eski
Real Madrid'e Vallecano şoku! Real Madrid'e Vallecano şoku! 01:16
Real Madrid'e Vallecano şoku! Real Madrid'e Vallecano şoku! 01:14
Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! 01:10
Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük 01:07
Enner Valencia: Aklım sadece Fenerbahçe'de! Enner Valencia: Aklım sadece Fenerbahçe'de! 00:42
Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim! Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim! 00:37