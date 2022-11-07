Maç öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, maç öncesinde Konyaspor başkanı Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyelerini misafir etti. Yemeğin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'e günün anısına plaket verildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, maç öncesinde Konyaspor başkanı Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyelerini misafir etti. Yemeğin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'e günün anısına plaket verildi.