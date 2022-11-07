Haberler Trabzonspor Diouf’tan gol resitali

Diouf’tan gol resitali

Trabzonspor karşısında skoru 2-0'dan 2-2'ye getiren Konyaspor'da gollerin altında Diouf imzası vardı. 45+7'de ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Senegalli yıldız santrfor, yere düşürmeden şık bir vuruşla ağları sarstı. Bu gol, 81 maçlık Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından attığı ilk gol oldu. Beraberlik golünde ise elle oynama şüphesi, yaklaşık 4 dakika süren VAR kararı sonrası geçerlilik kazandı. 34 yaşındaki forvet, bu sezon 3. golünü kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Diouf’tan gol resitali
Trabzonspor karşısında skoru 2-0'dan 2-2'ye getiren Konyaspor'da gollerin altında Diouf imzası vardı. 45+7'de ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Senegalli yıldız santrfor, yere düşürmeden şık bir vuruşla ağları sarstı. Bu gol, 81 maçlık Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından attığı ilk gol oldu. Beraberlik golünde ise elle oynama şüphesi, yaklaşık 4 dakika süren VAR kararı sonrası geçerlilik kazandı. 34 yaşındaki forvet, bu sezon 3. golünü kaydetti.
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