Diouf’tan gol resitali

Trabzonspor karşısında skoru 2-0'dan 2-2'ye getiren Konyaspor'da gollerin altında Diouf imzası vardı. 45+7'de ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Senegalli yıldız santrfor, yere düşürmeden şık bir vuruşla ağları sarstı. Bu gol, 81 maçlık Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından attığı ilk gol oldu. Beraberlik golünde ise elle oynama şüphesi, yaklaşık 4 dakika süren VAR kararı sonrası geçerlilik kazandı. 34 yaşındaki forvet, bu sezon 3. golünü kaydetti.
Trabzonspor karşısında skoru 2-0'dan 2-2'ye getiren Konyaspor'da gollerin altında Diouf imzası vardı. 45+7'de ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Senegalli yıldız santrfor, yere düşürmeden şık bir vuruşla ağları sarstı. Bu gol, 81 maçlık Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından attığı ilk gol oldu. Beraberlik golünde ise elle oynama şüphesi, yaklaşık 4 dakika süren VAR kararı sonrası geçerlilik kazandı. 34 yaşındaki forvet, bu sezon 3. golünü kaydetti.