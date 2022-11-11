Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan başladı. Son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Bordo mavililerde hedef, zorlu başkent deplasmanından 3 puanla ayrılmak. Ev sahibi ise Trabzonspor'u eli boş göndermenin peşinde.
Ankaragücü Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Ankaragücü:Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Ali Sowe
Trabzonspor:Uğurcan, Bartra, Hugo, Eren, Larsen, Gbamin, Hamšík, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez
ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ankaragücü Trabzonspor maçı 11 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı, Beinsports 1'de yayınlanıyor.