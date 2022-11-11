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Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan başladı. Son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Bordo mavililerde hedef, zorlu başkent deplasmanından 3 puanla ayrılmak. Ev sahibi ise Trabzonspor'u eli boş göndermenin peşinde. Ankaragücü Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 19:52 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 20:10
Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan başladı. Son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Bordo mavililerde hedef, zorlu başkent deplasmanından 3 puanla ayrılmak. Ev sahibi ise Trabzonspor'u eli boş göndermenin peşinde.

Ankaragücü Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Ankaragücü:Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Ali Sowe

Trabzonspor:Uğurcan, Bartra, Hugo, Eren, Larsen, Gbamin, Hamšík, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Trabzonspor maçı 11 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı, Beinsports 1'de yayınlanıyor.

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