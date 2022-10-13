Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Monaco'yu kendi evinde ağırlayacal. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek müsabaka öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Monaco maçı hangi kanalda? İşte TS UEFA Avrupa Ligi maçı tüm detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 20:14
Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında kazanarak çıkışa geçmek isteyen bordo mavililer, kendi evinde Monaco'yu ağırlayacak. Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'un maçı öncesinde araştırılan Trabzonspor - Monaco maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Trabzonspor - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA AVRUPA LİGİ CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

TRABZONSPOR - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR

UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWIL, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, DJANINY, TREZEGUET, UMUT

MONACO

NÜBEL, VANDERSON, DİSASİ, BADİASHİLE, CAİO, FOFANA, CAMARA, DİATTA, GOLOVİN, EMBOLO, BEN YEDDER

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Milli yıldız Galatasaray ile anılmıştı! Rıdvan Yılmaz için olay ayrılık açıklaması…
Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalandı! '8 çocuğum var ama annelerini unuttum' demişti işte bomba görüntü
Sivasspor'un ilk 11'i belli oldu!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! Milli yıldızın yeni adresi Kadıköy
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Avcı: Fırtına olup esmek için geldik!
Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
PTT personel alımı 2022 ne zaman?
13 Ekim 2022 anlık Döviz Kuru takibi
MİKTAR BELLİ OLDU | Öğrencilerine ulaşım desteği başvuru...
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatay BŞB'den farklı galibiyet Hatay BŞB'den farklı galibiyet 20:02
Larnaca'da gol ofsayta takıldı! Larnaca'da gol ofsayta takıldı! 20:01
Gallardo River Plate ile yollarını ayırdı Gallardo River Plate ile yollarını ayırdı 19:56
UEFA Avrupa Ligi'nden Arda paylaşımı UEFA Avrupa Ligi'nden Arda paylaşımı 19:44
Abdullah Avcı: Fırtına olup esmek için geldik! Abdullah Avcı: Fırtına olup esmek için geldik! 19:37
Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Trabzonspor'un 11'i belli oldu! 19:27
Daha Eski
Emir Ortakaya'ya Milli davet Emir Ortakaya'ya Milli davet 19:21
Sneijder futbola dönüyor! Yönetici açıkladı Sneijder futbola dönüyor! Yönetici açıkladı 19:13
Fatih Akyel'in yeni kulübü belli oldu Fatih Akyel'in yeni kulübü belli oldu 18:35
AEK Larnaca - Fenerbahçe | CANLI AEK Larnaca - Fenerbahçe | CANLI 17:59
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! 17:49
Rıdvan için konuştu! "Kiralık gidebilir" Rıdvan için konuştu! "Kiralık gidebilir" 17:21