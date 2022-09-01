Yusuf Yazıcı ve Masouras yolda

Maxi Gomez transferiyle forvet transferini bitiren Trabzonspor, Lille'den ayrılmak isteyen eski yıldızı Yusuf Yazıcı ve Olympiakos'un 28 yaşındaki sol kanadı Georgios Masouras'ta da büyük ilerleme kaydetti.
Maxi Gomez transferiyle forvet transferini bitiren Trabzonspor, Lille'den ayrılmak isteyen eski yıldızı Yusuf Yazıcı ve Olympiakos'un 28 yaşındaki sol kanadı Georgios Masouras'ta da büyük ilerleme kaydetti. Fransız Kulübü Lille ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Yusuf kiralanacak. Masouras için de Yunan ekibi Olympiakos ile pazarlıklar sürüyor.