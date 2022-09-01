Haberler Trabzonspor Yusuf Yazıcı ve Masouras yolda

Yusuf Yazıcı ve Masouras yolda

Maxi Gomez transferiyle forvet transferini bitiren Trabzonspor, Lille'den ayrılmak isteyen eski yıldızı Yusuf Yazıcı ve Olympiakos'un 28 yaşındaki sol kanadı Georgios Masouras'ta da büyük ilerleme kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Yusuf Yazıcı ve Masouras yolda
Maxi Gomez transferiyle forvet transferini bitiren Trabzonspor, Lille'den ayrılmak isteyen eski yıldızı Yusuf Yazıcı ve Olympiakos'un 28 yaşındaki sol kanadı Georgios Masouras'ta da büyük ilerleme kaydetti. Fransız Kulübü Lille ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Yusuf kiralanacak. Masouras için de Yunan ekibi Olympiakos ile pazarlıklar sürüyor.
DİĞER
Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ'a yıllar acımadı! Tanınmaz halde...
Vaniköy'deki yalıda hareketli anlar! Derin Mermerci ihbar etti polisler kıskıvrak yakaladı
Fırtına'dan Maxi Gomez bombası!
Kaan Ayhan ısrarı! Beşiktaş'tan bir teklif daha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti!
Fırtına'dan Maxi Gomez bombası!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oğuzhan Özyakup Antalyaspor'da! Oğuzhan Özyakup Antalyaspor'da! 06:26
Maxi Gomez Trabzonspor'da Maxi Gomez Trabzonspor'da 01:14
Yusuf Yazıcı ve Masouras yolda Yusuf Yazıcı ve Masouras yolda 01:13
Doğan’dan müjde Doğan’dan müjde 01:12
Ajax'ın yıldızı Cimbom'a Ajax'ın yıldızı Cimbom'a 00:36
Lecce'den Napoli'ye çelme! Lecce'den Napoli'ye çelme! 00:29
Daha Eski
Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi! Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi! 00:29
Lecce'den Napoli'ye çelme! Lecce'den Napoli'ye çelme! 00:29
Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi! Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi! 00:25
Münih'ten 5 gollü galibiyet! Münih'ten 5 gollü galibiyet! 00:24
Münih'ten 5 gollü galibiyet! Münih'ten 5 gollü galibiyet! 00:24
Marsilya tek golle güldü! Marsilya tek golle güldü! 00:20