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Macar devi çok dişli

Avrupa’nın köklü kulübü Ferencvaros’u Rus Cherchesov çalıştırıyor. Bu sezon takıma katılan Adama Traore tehlikeli...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Macar devi çok dişli
Bordo-mavili ekibin grubunda 'en zayıf halka' olarak görünen Ferencvaros tarihiyle çok önemli bir kulüp. Bu sezon takıma katılan Adama Traore hem gol atıyor hem asist yapıyor. Takımın saha içindeki lideri Aissa Laidouni. Ayaklarına çok hakim olan Tunuslu yıldıza özel markaj gerekebilir. Bu ikili çok iyi anlaşıyorlar. Aralarındaki bağı da kesmek gerek. Faslı forvet Ryan Mmaee de hareketli bir oyuncu. Rus futbolunun önemli ismi Cherchesov'un çalıştırdığı Ferencvaros 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya yayılıyor. Macar Ligi'ne ambargo koyan Ferencvaros, geçmişinde olduğu gibi Avrupa arenasında adından söz ettirmek istiyor. Kupa 2'ye büyük önem veriyorlar.
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