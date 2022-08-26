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Trabzonspor'un rakipleri Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros'u tanıyalım!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhag'a elenen Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Bordo mavili ekip H grubunda, Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti. İşte Trabzonspor'un rakiplerine dair bilinmesi gerekenler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:10 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:15
Trabzonspor'un rakipleri Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros'u tanıyalım!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhag'a mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Bordo mavili ekip H grubunda, Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Peki Trabzonspor'un rakipleri kim? İşte öne çıkan notlar...

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KIZILYILDIZ

Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Sırbistan temsilcisiyle eşleşirken; Kızılyıldız bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı dört maçta da Galatasaray'a rakip oldu ve bu karşılaşmalarda yenilgi almadı (2G 2B).

Sırp temsilcisi 55 milyon Euro kadro değerine sahip. Takımın öne çıkan yıldızları ise; Mirko Ivanic, Aleksandar Dragovic, Aleksandar Katai ve Strahinja Erakovic.

MONACO

Avrupa kupaları tarihinde Monaco ile ilk kez eşleşen Trabzonspor, Fransız takımlarıyla oynadığı altı maçtaki tek yenilgisini Ağustos 2009'da iç sahada Toulouse'dan aldı (3G 2B).

Fransız kulübünün kadro değeri 363 milyon Euro. Takımın yıldız oyuncuları; Benoît Badiashile, Mohamed Camara, Wissam Ben Yedder, Aleksandr Golovin ve Kevin Volland. Kulüp geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'i 69 puanla 3. sırada tamamladı.

FERENCVAROS

Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde Ferencvaros ile ilk kez eşleşirken; Macar ekibi, Türk takımlarıyla oynadığı ilk maçı Galatasaray'a karşı 4-0 kaybettikten sonraki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrıldı (1B).

Macar kulübünün kadro değeri 39 milyon Euro. Aïssa Laïdouni, Adama Traoré ve Marquinhos. Kulüp geçtiğimiz sezonu 71 puanla lider tamamladı.

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