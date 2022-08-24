Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Kopenhag maçı CANLI izle! TS Kopenhag maçı canlı anlatım | Şampiyonlar Ligi maçı izle

Trabzonspor - Kopenhag maçı CANLI izle! TS Kopenhag maçı canlı anlatım | Şampiyonlar Ligi maçı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu rövanşında Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri kritik müsabakadan galibiyetle ayrılarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Trabzonspor - Kopenhag maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 21:59
Trabzonspor - Kopenhag maçı CANLI izle! TS Kopenhag maçı canlı anlatım | Şampiyonlar Ligi maçı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor ile Kopenhag kozlarını paylaşıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.

İlk maçtan 2-1 mağlup ayrılan Fırtına, saha ve seyircisi önünde turu geçecek skoru almak ve adını gruplara yazdırmak istiyor.

📋 TRABZONSPOR - KOPENHAG İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Claesson, Zeca, Lerager, Daramy, Pep Biel, Falk, Kristiansen


👉 TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

DEVLERE KARŞI ZAFERLER
Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

📊 EN FARKLI GALİBİYETİ ARNAVUTLUK TAKIMI KARŞISINDA ALDI
Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 140 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Anthony Nwakaeme sonunda imzayı atıyor! Galatasaray derken yeni adresi belli oldu…
İşte Benim Stilim Nazlı Hamarat oğlunu 'sidikli' deyip paylaştı! Tepkilerin ardından gözler oğlunun babasına çevrildi! Eski sevgilisi bakın kim çıktı
Fırtına'dan PSG'nin yıldızına transfer kancası!
Diaz'dan transfer kararı! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Avcı'dan kadro açıklaması!
Fırtına'dan PSG'nin yıldızına transfer kancası!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
SGK 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR'lular dikkat! - Emzirme ödeneği nedir, ne kadar? | Emzirme ödeneği kimlere verilir?
ALS HASTALIĞI NEDİR? - ALS hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? | ALS hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni takımı belli oldu! İşte transfer tarihi Yeni takımı belli oldu! İşte transfer tarihi 21:47
Abdullah Avcı'dan kadro açıklaması! Abdullah Avcı'dan kadro açıklaması! 21:02
Malmö Teknik Direktörü Georgson: İyi hazırlanarak geldik Malmö Teknik Direktörü Georgson: İyi hazırlanarak geldik 20:54
Fırtına'dan PSG'nin yıldızına transfer kancası! Fırtına'dan PSG'nin yıldızına transfer kancası! 20:34
Trabzonspor'un Kopenhag maçı 11'i belli oldu! Trabzonspor'un Kopenhag maçı 11'i belli oldu! 20:03
Diaz'dan transfer kararı! F.Bahçe ve G.Saray... Diaz'dan transfer kararı! F.Bahçe ve G.Saray... 19:53
Daha Eski
Gbamin'in Trabzon'a geliş saati belli oldu Gbamin'in Trabzon'a geliş saati belli oldu 19:22
Wanda Nara bunu beklemiyordu! G.Saray'dan büyük şok Wanda Nara bunu beklemiyordu! G.Saray'dan büyük şok 19:07
Kartal'ın yıldızı F.Bahçe yolunda! Kartal'ın yıldızı F.Bahçe yolunda! 19:07
Keçiörengücü Ali Babaei'yi kadrosuna kattı Keçiörengücü Ali Babaei'yi kadrosuna kattı 18:28
G.Saray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia G.Saray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia 18:20
A. Wien'in hocasından F.Bahçe taraftarına övgü! A. Wien'in hocasından F.Bahçe taraftarına övgü! 18:19