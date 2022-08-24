Trabzonspor - Kopenhag maçı CANLI izle! TS Kopenhag maçı canlı anlatım | Şampiyonlar Ligi maçı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor ile Kopenhag kozlarını paylaşıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.

İlk maçtan 2-1 mağlup ayrılan Fırtına, saha ve seyircisi önünde turu geçecek skoru almak ve adını gruplara yazdırmak istiyor.





📋 TRABZONSPOR - KOPENHAG İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Claesson, Zeca, Lerager, Daramy, Pep Biel, Falk, Kristiansen



👉 TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

DEVLERE KARŞI ZAFERLER

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.



📊 EN FARKLI GALİBİYETİ ARNAVUTLUK TAKIMI KARŞISINDA ALDI

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 140 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.