Kopenhag Trabzonspor canlı izle | Kopenhag Trabzonspor maçı canlı | Trabzonspor maçı canlı izle

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor. Play-off turunda Kopenhag ile karşılaşan temsilcimizde hedef, ilk maçta avantajlı skor elde edip ülkemize dönmek.

Fırtına, Kopenhag eşleşmesini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

Kopenhag Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Falk, Lerager, Haraldsson, Zeca, Cleasson, Pep Biel.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Copenhagen-Trabzonspor maçı saat 22.00'de Parken Stadı'nda başladı ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

AVCI "BU TUR KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu.