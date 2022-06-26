TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon dikkatleri üzerine çeken isimlerin başında Abdülkadir Ömür geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon dikkatleri üzerine çeken isimlerin başında Abdülkadir Ömür geliyor.
23 yaşındaki yıldız gösterdiği performans ile transferin gözdesi olmayı başardı.
Ayrıca Abdülkadir Ömür için İspanya La Liga ekibi Sevilla da pusuda bekliyor.
SEVILLA'NIN ABDÜLKADİR PLANI
İspanyol devi, yıldız futbolcu için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
İspanyol ekibi, milli futbolcu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
İspanyol ekibinde 34 yaşına gelen Rakitic ve Papu Gomez'in ardından o bölge Abdülkadir Ömür ile doldurulmak isteniyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Abdülkadir Ömür transferini kısa zamanda bitirmenin hesaplarını yapıyor.
Güncel piyasa değeri 10.5 milyon Euro olan Abdülkadir, geçen sezon 38 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistle oynadı.
Bordo mavililerle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 1.68 boyundaki futbolcu, 10 kez de Milli Takım formasını terletti.
MENAJERİ KONUŞMUŞTU
Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada; "Abdülkadir Ömür 18 yaşından beri Avrupa takımları tarafından takip ediliyor.
Fransa'dan İspanya'dan Almanya'dan ilgi var. 2 yıldır yurt dışıyla ilgili sıcağız.
Abdülkadir de yurt dışında kariyerine devam etmek istiyor. %100 hedef yurt dışı." ifadelerini kullanmıştı.