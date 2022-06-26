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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür performansı ile dikkat çekmişti. Yıldız futbolcu için Milan, Roma ve Sevilla devrede. İspanyol ekibi Sevilla milli futbolcu için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte Sevilla'nın gözden çıkardığı rakam ve son gelişmeler... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 18:42
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon dikkatleri üzerine çeken isimlerin başında Abdülkadir Ömür geliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

23 yaşındaki yıldız gösterdiği performans ile transferin gözdesi olmayı başardı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

İtalya Serie A takımdalarında Milan ve Roma genç yıldızı kadrosuna katmak için kıyasıya yarış işinde.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

Ayrıca Abdülkadir Ömür için İspanya La Liga ekibi Sevilla da pusuda bekliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

SEVILLA'NIN ABDÜLKADİR PLANI

İspanyol devi, yıldız futbolcu için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

İspanyol ekibi, milli futbolcu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

İspanyol ekibinde 34 yaşına gelen Rakitic ve Papu Gomez'in ardından o bölge Abdülkadir Ömür ile doldurulmak isteniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Abdülkadir Ömür transferini kısa zamanda bitirmenin hesaplarını yapıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

Güncel piyasa değeri 10.5 milyon Euro olan Abdülkadir, geçen sezon 38 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistle oynadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

Bordo mavililerle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 1.68 boyundaki futbolcu, 10 kez de Milli Takım formasını terletti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

MENAJERİ KONUŞMUŞTU

Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada; "Abdülkadir Ömür 18 yaşından beri Avrupa takımları tarafından takip ediliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sevilla Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açıyor

Fransa'dan İspanya'dan Almanya'dan ilgi var. 2 yıldır yurt dışıyla ilgili sıcağız.

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