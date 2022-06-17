Trabzonspor Eren Elmalı Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen transferlerinin maliyetini açıkladı!

Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerinin ayrıntılarını açıkladı.

İşte KAP'a yapılan o bildiri;

Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

LARSEN İÇİN DE KAP GELDİ

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

2023-2024 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

2024-2025 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Onlar fırtına gibi esmeye hazır, ya siz?🌪️



Güverteye hoş geldiniz. pic.twitter.com/AN8m0QkvNH — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 17, 2022

Doğucan Haspolat kimdir? Merak edilenleri öğrenmek için tıklayın...