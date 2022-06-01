TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan şampiyon Trabzonspor, Olimpik Lyon'da forma giyen Jerome Boateng'i alarak yılın transfer bombasını patlatmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan şampiyon Trabzonspor, Olimpik Lyon'da forma giyen Jerome Boateng'i alarak yılın transfer bombasını patlatmak istiyor.
33 yaşındaki dünyaca ünlü stoper için Fransız ekibi ile yapılan resmi görüşmelerde çok ciddi mesafe kat edildiği dile getiriliyor.
Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan dünyaca ünlü savunmacı için bordo- mavili taraftarlar da harekete geçmiş durumda.