TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın tecrübeli stoperi kadrosunda görmeyi çok istediği ve bu konudaki talebini yönetim kuruluna ısrarla söylediği ifade edildi.

BOATENG KİMDİR?

3 Eylül 1988 Almanya Berlin doğumlu olan Jerome Boateng 1.92 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor. Sağ bek de oynayabilen Alman futbolcu sağ yağını kullanıyor. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng'in kardeşidir.