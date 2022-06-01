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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak istiyor. Trabzonspor’un Lyon’un dünyaca ünlü stoperi ile ilgilenmesi büyük heyecan oluşturdu. Abdullah Avcı da tecrübeli futbolcu ile ilgili kararını yönetime iletti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan şampiyon Trabzonspor, Olimpik Lyon'da forma giyen Jerome Boateng'i alarak yılın transfer bombasını patlatmak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

33 yaşındaki dünyaca ünlü stoper için Fransız ekibi ile yapılan resmi görüşmelerde çok ciddi mesafe kat edildiği dile getiriliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan dünyaca ünlü savunmacı için bordo- mavili taraftarlar da harekete geçmiş durumda.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

1.92 yıldızın alınmasını isteyen taraftar sosyal medyada yönetimi mesaj yağmuruna tuttu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

Kariyerinde 29 kupa bulunan süper yıldız için taraftarlar "Hamsik'ten sonra Boateng.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

BOATENG GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 27 maçta forma giydi, 2 de asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

Kariyerinde 1'i Dünya Kupası, 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Süper Kupa olmak üzere 29 kupa kaldıran Boateng, 2016 sezonunda da Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

İki dünya yıldızı takımda olursa önümüzde kimse duramaz. Yönetim bunu yaparsa büyük iş başarmış olur. Bize seviye atlatırlar" dediler.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

ABDULLAH AVCI ONU BEKLİYOR

Bayern Münih kulübünde yıldızı parlayan isimlerden olan Boateng, ayrıca Hertha Berlin, Manchester City, Hamburg ve son olarak Lyon'da forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın tecrübeli stoperi kadrosunda görmeyi çok istediği ve bu konudaki talebini yönetim kuruluna ısrarla söylediği ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

BOATENG KİMDİR?
3 Eylül 1988 Almanya Berlin doğumlu olan Jerome Boateng 1.92 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor. Sağ bek de oynayabilen Alman futbolcu sağ yağını kullanıyor. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng'in kardeşidir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

Kariyerine 2002 yılında TeBe Altyapısında başlayan Boateng daha sonra Hertha alt yapısına transfer oldu. 2007 yılına kadar Hertha Berlin forması giyen 32 yaşındaki futbolcu 1.1 milyon Euro'ya Hamburg'a transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

Yıldız futbolcu 3 yıl sonra Manchester City'nin yolunu tuttu. 12.5 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibine transfer oldu ancak sadece 1 yıl sonra bu kez 13.5 milyon Euro'ya Bayern Munih'e döndü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

10 sezon boyunca Alman devinde sayısız başarıya imza atan Boateng ayrıca 74 kez Alman Milli Takım forması giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng kararı!

10 yıl Bayern Münih'te forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında Fransız kulübü Lyon'a imza atan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek.

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